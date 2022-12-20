ذهبية جديدة لمنتخب الدراجات في البطولة العربية

المصدر: دبي - البيان

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اقتنص منتخب الدراجات بقيادة يوسف ميرزا، ذهبية سباق ضد الساعة فرق في البطولة العربية المجمعة للدراجات، الذي أقيم في كلباء لمسافة 60 كم، وحسم اللقب بفارق 40 ثانية عن المنتخب الجزائري، ومثل المنتخب بجانب يوسف ميرزا، كل من أحمد المنصوري، جابر المنصوري، وسيف معيوف، ووصل حصاد الإمارات بالذهبية الجديدة إلى 9 ميداليات ملونة (6 ذهبيات و3 فضيات)، وتقام اليوم منافسات الفردي ضد الساعة للشابات والسيدات والإناث تحت 23 سنة، وفردي ضد الساعة للشباب، وفردي ضد الساعة للرجال تحت 23 سنة، وسباقات فردي ضد الساعة لأصحاب الهمم.

وقام بتتويج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، وحضر المنافسات منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات ،رئيس اللجنة العليا للبطولة، وياسر الدوخي مدير البطولة، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي .

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