16 نجماً يتنافسون على لقب دوري التنس العالمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس في دبي منافسات الدوري العالمي للتنس، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري في قاعة كوكا كولا أرينا، بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة المصنفين بالمراكز الأولى للرجال والسيدات وفي مقدمتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي الكسندر زفيريف ونيك كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، وإيغا شفيونتيك المصنفة رقم 1 للسيدات وإيلينا ريبكاينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون وسيمونا هاليب المصنفة رقم 1 في العالم سابقاً، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الستة عشر الذين سيتم توزيعهم على 4 فرق كل فريق يضم 4 من اللاعبين من الجنسين.

افتتاح

وافتتح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل ونجم التنس السابق، فعاليات الحدث بلقاء استعراضي مع النجم نوفاك ديوكوفيتش، والتي تضمنت شوطاً واحداً يقام بنظام كسر العادل من 7 نقاط فقط، كما قام الشيخ سعيد بن مكتوم بإجراء قرعة المباراة الرسمية الأولى للبطولة.

وحضر المباراة الاستعراضية ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأعضاء اللجنة المنظمة، وجماهير من مختلف الجنسيات.

وإلى جانب مشاركة نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ومن ضمنها تسعة ألقاب في بطولة أستراليا، ولقبان في بطولة فرنسا، وسبعة ألقاب في ويمبلدون، وثلاثة ألقاب في بطولة أمريكا، وخمسة ألقاب في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، تتصدر اللاعبة إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً قائمة اللاعبات وفي رصيدها لقبا بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022، وسيكون إلى جوارهما اللاعب ألكسندر زفيريف، الذي وصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي هذا العام، واللاعب نيك كيريوس، واللاعبة سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، وإيلينا ريبكاينا، حاملة لقب الحالية في بطولة ويمبلدون، إلى مجموعة من النجوم العالميين.

وأقيمت أمس 3 مباريات، حيث شهدت المباراة الأولى مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك من فريق فريق كايتس أمام الفرنسية كارولين غارسيا من فريق النسور المصنفة 4 على العالم، وشهدت المباراة الثانية مواجهة الأسترالي نيك كيريوس من فريق النسور أمام الكندي فليكس أوجر الياسيم من فريق كايتس المصنف 6 على العالم، فيما شهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط وتواجه فيها فريقا كايتس مع النسور، وضم فريق كايتس كلاً من الهندية سانيا ميرزا، والدنماركي هولغر رون المصنف 11 على العالم، فيما ضم فريق النسور كلاً من الكندية بيانكا أندريسكو، والهندي روهان بوبانا.

فيما ستقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش ممثلاً فريق فالكونز مع الألماني ألكسندر زفيريف ممثلاً فريق الصقور، كما تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 5 على العالم ممثلة فريق فالكونز ضد الكازخية الروسية إيلينا ريبكاينا المصنفة 21 على العالم التي تمثل فريق الصقور، وفي مباراة الزوجي المختلط يلعب كل من البلغاري غريغور ديمتروف المصنف 28 على العالم، والإسبانية بولا بادوسا غيبرت المصنفة 13 على العالم ممثلين فريق فالكونز، أمام كل من النمساوي دومينيك ثيم، والإستونية أنيت كونتافيت التي وصلت إلى التصنيف 2 على العالم هذا العام.

حفل

وتقام المنافسات من مجموعتين مع إقامة مباريات الفردي والزوجي المختلط وكسر التعادل بمجموعة من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، مع اتباع نظام راوند روبن (الكل ضد الكل) للمنافسة ضمن البطولة. بعد ذلك، تقام مواجهة بين أول فريقين في اليوم الأخير من المباريات لتحديد الفائز النهائي بالدوري العالمي. والى جانب مشاهدة أفضل اللاعبين من فئتي الرجال والسيدات يمكن لحاملي التذاكر ومتابعي «العرض الأقوى في الملعب»، الاستمتاع بحفل موسيقي رائع بعد انتهاء المباريات يضم كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديان «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

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