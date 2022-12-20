ميداليتان جديدتان للإمارات في «كاراتيه آسيا»

المصدر: متابعة -علي شدهان

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أضافت حوراء محمد العجمي، وخديجة الجسمي، ميداليتين جديدتين إلى رصيد «كاراتيه الإمارات» بحصولهما على برونزيتي فردي الكوميتيه لوزني تحت 50 و54 كغم على التوالي، في منافسات البطولة الآسيوية للرجال والسيدات والشباب والناشئين المتواصلة في مدينة طشقند الأوزبكية منذ 16 وتختتم اليوم، بمشاركة واسعة من نجوم ونجمات اللعبة.

وارتفع حصاد «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية، إلى 4 ميداليات متنوعة، حيث سبق لفاطمة خصيف الفوز بذهبية فردي الكوميتيه لوزن تحت 68 كغم، ويوسف فريدوني الحاصل على فضية فردي الكاتا. وعلى صعيد متصل، اعتمد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه في اجتماعه الذي عُقد على هامش البطولة الآسيوية، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، وراشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، برنامج البطولات لعام 2023، وتوحيد اللوائح الخاصة باللعبة بين الاتحادين الآسيوي والدولي، على أن يتم تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة، وعرض خلاصة عملها في الاجتماع المقبل للاتحاد القاري.

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