«شباب الجودو» يشارك في «عربية المغرب»

المصدر: مراكش - البيان

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وصلت بعثة منتخب الإمارات للجودو للشباب إلى مدينة مراكش المغربية استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو والتي تنطلق يوم 24 ديسمبر الجاري بالقاعة المغطاة بالمحاميد، بمشاركة واسعة من المنتخبات والأندية العربية.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد باتحاد المصارعة والجودو.

من جانب آخر تنطلق اليوم في مدينة القدس بطولة الأساتذة الكبرى للجودو .

ويمثل الإمارات في البطولة اللاعب باشا نور في وزن تحت 81 كجم، واللاعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، وقد أنهى اللاعبان تحضيراتهما .

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة و الجودو البعثتين على التمثيل المشرف للإمارات في البطولتين.

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