سعيد بن مكتوم مع ديوكوفيتش في مباراة استعراضية بافتتاح دوري التنس العالمي

المصدر: وام

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فتتح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل ولاعب التنس السابق، منافسات الدوري العالمي للتنس، بخوض مباراة استعراضية مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أقيمت من شوط واحد بنظام كسر التعادل من 7 نقاط فقط.

وانطلقت مساء اليوم الاثنين في دبي منافسات الدوري العالمي للتنس الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري في قاعة كوكاكول أرينا بمشاركة 16 من نخبة المصنفين الأولى للرجال والسيدات.

ويتقدم النجوم المشاركين في البطولة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي الكسندر زفيريف ونيك كيروس وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، والبولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رقم 1 للسيدات والكازخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة رقم 1 في العالم سابقا، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الستة عشر الذين تم توزيعهم على 4 فرق كل فريق يضم 4 من اللاعبين من الجنسين.

وأقيمت في اليوم الأول للبطولة 3 مباريات، حيث شهدت المباراة الأولى مواجهة البولندية إيجا شفيونتيك من فريق كايتس أمام الفرنسية كارولين جارسيا من فريق النسور المصنفة 4 على العالم.



وشهدت المباراة الثانية مواجهة الأسترالي نيك كيريوس من فريق النسور أمام الكندي فليكس أوجر الياسيم من فريق كايتس المصنف 6 على العالم، فيما شهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط وجمعت بين فريقي كايتس مع النسور.

وضم فريق كايتس كلا من الهندية سانيا ميرزا، والدنماركي هولجر رون المصنف 11 على العالم، فيما ضم فريق النسور كلا من الكندية بيانكا أندريسكو، والهندي روهان بوبانا.

ومن المقرر أن تقام غداً الثلاثاء ثلاث مباريات جديدة، حيث يلعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ممثلًا فريق فالكونز مع الألماني ألكسندر زفيريف ممثلًا فريق الصقور، كما تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 5 على العالم ممثلة فريق فالكونز ضد الكازخية إيلينا ريباكينا المصنفة 21 على العالم التي تمثل فريق الصقور، وفي مباراة الزوجي المختلط يلعب كل من البلغاري جريجور ديمتروف المصنف 28 على العالم، والإسبانية بولا بادوسا جيبرت المصنفة 13 على العالم ممثلين لفريق فالكونز، أمام كل من النمساوي دومينيك ثيم، والإستونية أنيت كونتافيت التي وصلت إلى التصنيف الثاني على العالم هذا العام.

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