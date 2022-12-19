"طواف الإمارات" 2023 ينطلق ويُختتم في أبوظبي فبراير المقبل

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الخامسة من "طواف الإمارات" خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وفقاً لاعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لسلسلة السباقات العالمية لعام 2023، حيث يعد "طواف الإمارات" السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.

وينطلق "طواف الإمارات" عبر سبع مراحل من أبوظبي، مروراً بالمعالم المذهلة والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى المرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين والفرق المحترفة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لمسار السباق خلال يناير المقبل.

ويعود تاريخ استضافة سباقات الدراجات الهوائية الاحترافية في دولة الإمارات إلى عام 2014 حيث شملت "طواف أبوظبي" و "طواف دبي"، حيث تم دمجهما في عام 2019 في "طواف الإمارات"، الذي نجح في جذب أفضل الفرق والدراجين المحترفين على مستوى العالم وشهد العديد من المنافسات القوية في النسخ الأربعة الماضية، التي تُوج بها كل من بريموز روغليتش وآدم ياتيس في نسختي 2019 و2020 على التوالي، فيما حاز على لقب طواف الإمارات في نسختي 2021 و 2022 تاديج بوجاتشار نجم فريق الإمارات المتوج مرتين بلقب طواف فرنسا.

وساهم الطواف الدولي في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في رياضة الدراجات الهوائية، بعدما أصبحت وجهة لهذه الرياضة خاصة مع إعلان حصول أبوظبي على لقب مدينة الدراجات الهوائية في 2021، لتكون أول مدينة آسيوية تحصل على هذا اللقب من الاتحاد الدولي، بالتزامن مع إطلاق منصة أبوظبي بايك.

ويقول عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نرحب بعودة طواف الإمارات مجدداً، الأمر الذي يساهم في استعراض المقومات السياحية المتنوعة والمواقع التاريخية على مستوى المنطقة من خلال استضافة الحدث الرياضي العالمي لركوب الدراجات الذي حظي بمكانة مرموقة ضمن فعاليات الدراجات الهوائية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية."

وأضاف: "فخورون بمواصلة تنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب إنجازات الإمارات على مختلف الأصعدة، وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين العالميين".

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