حمدان بن محمد يرحب بديوكوفيتش في دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في خاصية «الستوري» عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة تجمع سموه مع نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، سابقاً، الموجود في دبي حالياً للمشاركة في «الدوري العالمي للتنس»، الذي ينطلق اليوم بقاعة كوكا كولا أرينا، ويستمر حتى 24 الجاري، ويتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويرتبط ديوكوفيتش بعلاقة قوية مع دبي، إذ يحرص على زيارتها بشكل مستمر، خاصة في مثل هذا الوقت من كل عام، من أجل الاستعداد لموسم التنس، كما يعدّ من أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي فاز بلقبها 5 مرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020.

وحصل النجم الصربي في 2020 على الإقامة الذهبية في دبي، وقال حينها: «حصولي على الإقامة الذهبية في دبي، ترجمة للعلاقة القوية التي تربطني بهذه المدينة الرائعة، وأنا فخور بالانضمام إلى مجموعة الرياضيين الكبار الذين حصلوا عليها».

وينافس ديوكوفيتش على لقب «الدوري العالمي للتنس»، إلى جانب نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم، مثل الروسي ألكسندر زفيريف المصنف الـ 12، والأسترالي نيك كيروس المصنف 22، وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، فيما تضم قائمة اللاعبات: ايغا شفيونتيك المصنفة رقم 1 في تنس المحترفات، والينا ريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون، وسيمونا هاليب المصنفة رقم 1 عالمياً سابقاً.

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