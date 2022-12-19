ذهبية تاريخية لمنتخب الشابات في «عربية الدراجات»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق منتخبنا الوطني 8 ميداليات (5 ذهبيات و3 فضيات) في اليوم الأول من البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات في الشارقة، ومنها ذهبية عربية تاريخية لشابات الإمارات في سباق الفرق ضد الساعة وهي الأولى للإماراتفي تاريخ المشاركات العربية بالسباق، ومثل المنتخب هدى حسين، مروة سلمان، ريناد اليافعي، ونال منتخب السيدات فضية الفرق لسباق ضد الساعة .وفي سباقات أصحاب الهمم فازبالذهب سالم الجنيبي وعبدالله البلوشي ،وعايض الأحبابي، وعبدالله الغافري، ونال أحمد البدواوي سعيد الظاهري ميداليتين فضيتين.

وانطلقت البطولة أمس بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بو عصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات ، والدكتور وجيه عزام، نائب رئيس الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

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