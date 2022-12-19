الإمارات تستضيف «تنفيذي آسيوي القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - البيان

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يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم اجتماعه الدوري، اليوم، في الشارقة برئاسة الكوري الجنوبي جانك هو، ويتضمن جدول الاجتماع البطولات والفعاليات المقررة في 2023، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي ستشهد مشاركة أصحاب الهمم.

وتنطلق غداً في نادي الثقة لأصحاب الهمم في الشارقة البطولة الآسيوية للقوس والسهم، وتستمر حتى 25 الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة، ويختتم لاعبو ولاعبات منتخبنا الاستعدادات بإشراف المدرب البريطاني مايكل بيرت وجهازه المعاون.

وأكد عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة، وقال: يضم المنتخب مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارات، لا سيما أن الأندية تعمل بشكل متناغم مع جهودنا، كما أن الجهود المتميزة للمدرب بيرت، والمدير الفني عادل رجا كان لها الأثر الملموس في تطوير أداء اللاعبين واللاعبات، ونجح 4 لاعبين في تسجيل أرقام شخصية جديدة، ونتوقع أن تكون المحصلة كبيرة في نهاية الموسم المقبل بتحطيم أرقام الدولة، والوصول إلى الرقم الأولمبي المؤهل، للمشاركة في الأولمبياد لثلاثة لاعبين على أقل تقدير.

مشاركة قياسية

من جهته توقع سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، الأمين العام للاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي القاري، منافسة قوية في المرحلة الثالثة من البطولة القارية بالشارقة، لاسيما مع المشاركة القياسية من اللاعبين واللاعبات، مقارنة بالمرحلتين الأولى والثانية في السليمانية وتايلاند.

وأشاد المشهداني بالبنى التحتية القوية والمنشآت الرياضية الحديثة في الإمارات بشكل عام، والشارقة على وجه الخصوص، وقال: إنها مؤهلة بدرجة كبيرة لاستضافة بطولة العالم للقوس والسهم.

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