انطلاق مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور 22 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق يوم الخميس 22 الجاري منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، وتدخل ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الشيخ زايد. وتتواصل فعاليات البطولة حتى 27 من الشهر الجاري، بميدان الفلاح، على أن تكون الانطلاقة يومياً من التاسعة صباحاً.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار مشاركة نادي أبوظبي للصقارين في الأحداث التراثية الكبرى والقيام بدوره في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل.

وقرر نادي أبوظبي للصقارين أن تكون المشاركة مفتوحة لفئتي أصحاب السمو الشيوخ والعامة، فيما تم تحديد أنواع الصقور المشاركة، لتكون «فروخ» فقط بعدد مفتوح لأصحاب السمو الشيوخ.

وفي فئة العامة تم تحديد عدد الصقور فلا يزيد على 12 صقراً بواقع ثلاثة صقور «جير تبع» وثلاثة «جير شاهين» وثلاثة «بيور جير» وثلاثة «قرموشة».

وتنطلق منافسات الخميس المقبل بشوط «جير تبع» «تلواح وفرخ» للعامة فيما يقام في اليوم الثاني شوط «جير بيور» «تلواح وفرخ» للعامة أيضاً، وتتواصل مسابقات العامة بإقامة شوط «جير قرموشة» «تلواح وفرخ»، أما آخر أشواط العام فيقام في اليوم الرابع لـ«جير شاهين» «تلواح وفرخ».

وتقام منافسات أشواط أصحاب السمو الشيوخ يومي 26 و27 من الشهر الحالي بإقامة شوطي «جير شاهين» و«جير تبع» في اليوم الأول وشوطي «جير بيور» و«قرموشة» في اليوم الثاني والختامي ليسدل الستار على البطولة.

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من جانبه أكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن حرص النادي على الوجود في الأحداث التراثية الكبرى، وشدد على أن مهرجان الشيخ زايد يعد أهم حدث تراثي، ومن ثم كان النادي حريصاً على التعاون مع اللجنة المنظمة والوجود في هذا المحفل التراثي الكبير عبر مسابقة الصيد بالصقور.

ووجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للمهرجان على إتاحة الفرصة للنادي للوجود والمشاركة بتنظيم هذه المسابقة التي تعد واحدة من أهم مسابقات الصيد بالصقور على مدار الموسم، مشيراً إلى أن الوجود في مهرجان الشيخ زايد واجب وطني أصيل من أجل الحفاظ على موروثات الآباء والأجداد.

وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة من جانب عشاق الصيد بالصقور، مؤكداً أن المسابقة سوف تشهد إثارة وحماساً من الجميع من أجل نيل شرف حصد الألقاب.

كما أعرب عن ثقته التامة بالتزام المشاركين اللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، مشيداً بما يقدمه صقارو الإمارات بشكل عام من أجل الحفاظ على رياضتهم المحببة.

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