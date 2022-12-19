ختام «الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك في نسختها الرابعة، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مستضيف ومنظم البطولة، بمشاركة 70 قارباً. وحضر التتويج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وجمهور كبير من عشاق الصيد.

وهنأ أحمد إبراهيم البلوشي الفائزين بالجوائز موجهاً الشكر للشيخ أحمد الشرقي لحضوره الحفل الختامي وتتويجه للفائزين في أجواء رائعة، وأشار إبراهيم إلى أن نادي الفجيرة نجح في تنظيم النسخة الرابعة من البطولة وسط أجواء حماسية.

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