هجن العاصفة تتألق في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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نجحت هجن العاصفة في السيطرة على صدارة الأشواط الرئيسة لتحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على أرض تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، أمس، وقاد مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى حصد صدارة الشوط الأول لليذاع البكار المحليات، وأضاف «شاهين» النقطة الثانية لهجن العاصفة تحت قيادة غياث الهلالي وذلك بحصوله على القمة في شوط اليذاع الجعدان المحليات، وأهدت «الشاهينية» شعار هجن العاصفة الناموس الثالث توالياً حيث تمكن غياث الهلالي من قيادتها باقتدار إلى الصدارة في تحدي اليذاع البكار المهجنات، ونجح «شاهين» لهجن العاصفة في الظفر بالمركز الأول في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات.

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