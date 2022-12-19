أحمد فريد يتصدر أغلى كؤوس الشطرنج

المصدر: أبوظبي- البيان

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تصدر أحمد فريد من نادي دبي منافسات الرجال، في بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي، بمشاركة 17 نادياً، يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، وتستمر فعاليتها حتى الجمعة المقبل.

وانطلقت بطولة السيدات، أول من أمس، بمشاركة 46 لاعبة يمثلن نخبة من لاعبات الإمارات في جميع الفئات السنية، ولاعبات المنتخب الوطني للسيدات.

وحصد أحمد فريد 3 نقاط، تصدر بها المركز الأول، بنهاية الجولة الثالثة.

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