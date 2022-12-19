البركي بطل جولة ديسمبر للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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فاز أمير البركي لاعب نادي العين للفروسية والرماية، ببطولة جولة «ديسمبر» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية للغولف، وذلك بعدما جمع رصيداً قدره 35 نقطة في نهاية المنافسات، وتلاه اللاعب محمد درويش في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ونظم اتحاد الإمارات للغولف، بطولة الجولة الشهرية، على ملعب نادي ترامب الدولي للغولف، بمشاركة 43 من لاعبي أندية الدولة، إضافة إلى 8 لاعبين من المقيمين الذين وجه لهم الاتحاد الدعوة بالمشاركة. وقام بالتتويج اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وبحضور أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد.

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