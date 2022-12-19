«العاصفة 36» يواصل تألقه في سباق قوارب التجديف بدبي

المصدر: دبي - البيان

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واصل طاقم القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني تألقه اللافت في سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً محققاً المركز الأول في سباق دبي «الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2022 - 2023»، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس ضمن روزنامة سباقات الموسم.

واستعاد القارب «عهد عمان 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري نتائجه الرائعة في بطولة دبي محققاً الفوز في فئة الأقوياء ومعانقاً المركز الأول بعد تنافس ساخن وقوي بين نخبة القوارب المشاركة في هذه الفئة التي تجمع قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الشركاء والمؤسسات الوطنية.

وشهد الحدث الكبير مشاركة 40 قارباً على متنها أكثر من 350 بحاراً تنافسوا على لقبي فئتين «المحلية والمفتوحة»، وجسدوا ملحمة من ملاحم الماضي الجميل على مياه قناة دبي المائية في قلب دبي النابض بالقرب من محمية دبي للحياة الفطرية وممشى الجداف الجميل المطل على واجهتي الخليج التجاري ودبي «كريك هاربور».

وبرهن على منافسات شوطي الفئتين المحلية والمفتوحة في الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً مدى جاهزية القوارب لخوض أكبر وأهم التحديات في موسم بطولة دبي لقوارب التجديف سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم 2022، والذي يحتفل يوم الجمعة المقبل بإطفاء شمعته رقم 26.

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وخاض 27 قارباً تحدي المنافسة على لقب الفئة المحلية الذي شهد تفوق العاصفة 36 على جميع القوارب المشاركة بعدما نجح في اجتياز مسار السباق الذي بلغت مسافته 2.7 كلم في زمن جيد، متفوقاً على أبرز ملاحقيه القارب أطلس 39 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني الذي حل وصيفاً والقارب دلما مارين 7 لمالكه إبراهيم سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله المرزوقي، والذي نال المركز الثالث.

وشهد شوط الفئة المفتوحة صراعاً محتدماً بين القوارب النخبة، والتي تمثل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات، حيث نجح قارب عهد عمان 44 في التفوق على 12 قارباً تنافست معه.

وجرت بعد نهاية سباق دبي لقوارب التجديف المحلية - الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي - مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بحضور جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق.

تهنئة

وقدم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهاني لجميع الفائزين في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2022 - 2023»، مؤكداً أن المنافسة في السباق عكست روح العطاء لجميع القوارب والتي وصل عددها إلى 40 قارباً.

وهنأ محمد عبدالله حارب الفلاحي القوارب التي نجحت في حجز مكان للمشاركة في شوطي الفئتين المحلية والمفتوحة في سباق أغلى البطولات ومسك ختام فعاليات النادي في عام 2022 كأس آل مكتوم الذي سيقام يوم الجمعة في المسار والمكان نفسيهما.

ووجه بدر عبد الحكيم محمد ثاني نوخذة القارب العاصفة 36 الشكر الجزيل إلى سعيد جابر وحمدان سعيد جابر على الدعم الكبير الذي يقدمانه لطاقم القارب مما أسهم في الحضور الرائع والتربع المستمر على قمة الترتيب.

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