تسيتسيباس بطل مبادلة للتنس للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس التي اختتمت منافساتها أمس، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وانضم تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً في لائحة ترتيب لاعبي التنس المحترفين إلى قائمة المتوجين بالبطولة بعد تحقيقه اللقب المرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في النهائي على حامل اللقب، الروسي أندريه روبليف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6 - 2 و4 - 6 و6 - 2.

حضر المباراة النهائية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة مبادلة للاستثمار، وجون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه.

وقال تسيتسيباس في تصريحاته عقب فوزه بالبطولة: «أشعر بسعادة غامرة لتمكني من الفوز بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس أول مرة، ولطالما كنت سعيداً جداً في كل مشاركة لي، وخصوصاً أن البطولة تتيح المنافسة مع أهم الأسماء في التنس قبل بداية الموسم الجديد، وبالتالي فإن المشاركة تعد فرصةً مثالية للتحضير قبل بداية الموسم المقبل».

ووجه تسيتسيباس الشكر إلى أبوظبي ومنظمي البطولة على توفير كل متطلبات النجاح للبطولة .

حسم

وحسم النرويجي كاسبر رود المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 6 - 1 و6 - 4 في أول مشاركة للثنائي في البطولة.

وأعرب كاسبر رود المصنف الثالث عن سعادته بالمشاركة المرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، وقال في تصريحاته عقب المباراة: «كان من المفترض وجودي في نسخة العام الماضي ولكن الإصابة حرمتني المشاركة، ولذلك حرصت على العودة في العام الحالي من أجل الوجود مع نخبة لاعبي التنس في العالم، وأتطلع للحضور إلى أبوظبي للوجود مع عشاق التنس في العام المقبل».

وقال كارلوس ألكاراز: «استفدت للغاية من مشاركتي الأولى في بطولة مبادلة في أبوظبي، وأعتقد أن المباريات شهدت حماساً وتنافساً كبيراً من جميع اللاعبين، وهو أمر مهم واستعداد قوي قبل بداية موسم 2023 الذي أتطلع فيه للتقدم ومحاولة المنافسة على البطولات الكبرى»، مشيراً إلى أنه لم يركز في المقام الأول على النتائج بعد خسارته مباراتين ولكن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة أفضل اللاعبين في العالم.

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