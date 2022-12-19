سلة شباب الأهلي تبدأ المشوار الآسيوي بـ«البشائر»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يبدأ فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة السوبر لأندية غرب آسيا في السابعة من مساء اليوم بمواجهة مستضيفه البشائر العماني في مسقط في ذهاب الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، وغادرت صباح أمس عبر مطار دبي الدولي بعثة شباب الأهلي إلى سلطنة عمان، وكان في وداع البعثة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية ونائبه اللواء طلال الشنقيطي وماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقطاع.

وضمت البعثة 12 لاعباً هم سعيد مبارك، قيس عمر، أحمد عبد اللطيف، محمد عبدالله، محمد مبارك، حمد عيد، حامد عبد اللطيف، طلال سالم، نيكولاس مينيراث، براندون تريشي، حسين خالد والمحترف البوسني الجديد ميلان ميلوسيفيتش والإداري زايد عبدالله خويدم والجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني زوران زوبفيتش والكابتن سعيد عتيق مساعد مدرب وطلال مصبح مساعد مدرب ولورنس جيمس معد بدني ومن الجهاز الطبي محمد عصام وسكرتير الفريق محمد فكري.

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