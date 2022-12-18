نجم التنس النرويجي كاسبر رود: أتمنى أن يرفع ميسي كأس العالم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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قال نجم التنس النرويجي كاسبر رود، إنه يتمنى فوز الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي بكأس العالم 2022، عندما يلتقي منتخب التانغو مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الأحد، في نهائي المونديال على ملعب لوسيل.

وكشف المصنف الثالث عالمياً على لائحة ترتيب لاعبي التنس المحترفين عن رغبته في تتويج التانغو باللقب الثالث في تاريخه، وذلك عقب نهاية مشاركته في بطولة مبادلة العالمية للتنس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأحرز رود المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم 1/6 و6/4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة التي تقام في نسختها الرابعة عشر بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وأضاف عقب نهاية المباراة عند سؤاله عن الفريق الذي سيشجعه في النهائي: "أملك ذكريات رائعة سواء في فرنسا أو الأرجنتين، ولكني أتمنى أن يرفع النجم ليونيل ميسي الكأس".

وأتم: "سعيد بمشاركتي للمرة الأولى في بطولة مبادلة في أبوظبي، كان من المفترض تواجدي العام الماضي ولكن الإصابة حرمتني من المشاركة في البطولة، وأتطلع للتواجد مع عشاق التنس في أبوظبي العام المقبل".

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