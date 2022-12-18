بعد تراجع كبير.. إيراني يخطف لقب «مستر أولمبيا» من «بيغ رامي»

المصدر: البيان

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حسم الإيراني هادي شوبان، اليوم الأحد، لقب "مستر أولمبيا"، متفوقاً على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021.

وجاء بيغ رامي في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها بفئة الوزن المفتوح، وحلّ ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر ثالثاً، وبراندون كاري في المركز الرابع.

ويبلغ إجمالي جوائز عروض "مستر أولمبيا" لعام 2022 حوالي 1.6 مليون دولار، وهي نفسها جائزة نسخة العام الماضي.

وعمت حالة من الحزن على قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ومنزل أسرة بيغ رامي، لحصوله على المركز الخامس، في مفاجأة غير متوقعة، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وظلت والدة بيغ رامي تدعو له قبل وأثناء الإعلان عن النتيجة، ولكن فوجئ جميع الحضور من أهالي قرية السبايعة بإعلان اسم بيغ رامي بالحصول على المركز الخامس.

وقالت والدة رامي أنها تحمدالله على كل حال، مؤكدة أن الله لا يريد إلا الخير، ويكفيها شرفاً أن نجلها مثل مصر وأصبح ومن الخمس الأوائل في المسابقة، داعية الله أن يحفظه.

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