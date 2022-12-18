«عربية الدراجات» تنطلق اليوم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تبدأ اليوم منافسات البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات في الشارقة بمشاركة 17 دولة عربية وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري في أكبر البطولات العربية في تاريخها، في منطقة نزوى بالشارقة ومدينة كلباء، وهي البطولة الأولى التي تنال الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي للدراجات لتكون مؤهلة بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024.

وتبدأ منافسات البطولة اليوم بسباقات دراجة أصحاب الهمم فردي عام للكبار C1-C5 لمسافة 66 كم، H1-H5 لمسافة 45 كم، كما تقام بطولات فرق ضد الساعة للشباب والشابات والإناث وذلك في منطقة نزوى بالشارقة، وتبدأ المنافسات عند الساعة 8:30 صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً.

وأقيم أول من أمس الاجتماع الفني في مقر إقامة البعثات المشاركة بفندق هوليداي إنترناشيونال بالشارقة، ويشارك المنتخب الوطني في سباقات أصحاب الهمم بـ 10 لاعبين ويبحث عن استمرار الصدارة العربية للمنافسات.

كما عقد أمس مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات اجتماعه الدوري في مقر إقامة البعثات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وبحث خلال الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بالبطولات العربية وطرق تطويرها الفترة المقبلة.

ويشارك المنتخب الوطني للدراجات في البطولة العربية المجمعة في البطولات الثلاث بـ 34 لاعباً ولاعبة بالإضافة إلى 10 لاعبين من أصحاب الهمم.

جاهزية

وأكد رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبه، استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة العربية للدراجات، من خلال إقامة عدد من المشاركات ومعسكر داخلي لمنتخب الكبار، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يطمح من خلال المشاركة إلى حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس واستمرار الصحوة التي شهدتها اللعبة في العامين الماضيين وزيادة عدد الميداليات والإنجازات.

وأشار إلى أن اتحاد الدراجات يحرص دائماً على مشاركة المنتخب في كافة البطولات الخارجية والمؤهلة والمعتمدة رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات من أجل حصد مزيد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 وهي البطولة الأهم.

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