جيمال بطلة «دولية الشارقة لشطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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توجت التركمانية جيمال أوڤيزيديوردييڤا بكأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، في نسختها الثانية عشرة، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحلت ثانياً سافينا إبراهيموفا من أذربيجان، وثالثاً جاءت الرومانية إيما أوبادا، فيما فاز الكازاخستاني علي خان خازهاتولي بكأس الشارقة للناشئين وهي البطولة التي أقيمت على هامش كأس السيدات، وجاء مواطنه تيمور سيليباي في المركز الثاني، وحل الهندي أرناب جينا ثالثاً.

حضر ختام البطولة ومراسم التتويج الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وسعيد العاجل الخبير الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي، وميثه الذبحاني عضو مجلس إدارة النادي، وعلياء المازمي رئيس اللجنة الفنية مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وعلى مستوى الجوائز الفردية للاعبات المواطنات بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، حصلت عائشة سيف آل علي على المركز الأول، وثم عائشة محمد المعيني، وثالثاً فاطمة سيف آل علي، وحصلت يارا علام على جائزة أفضل لاعبة عربية، فيما نالت عالية خالد جائزة أفضل لاعبة من أصحاب الهمم، وعلى مستوى اللاعبات المقيمات، نالت كوشي كوشال المركز الأول وتلتها أديني أرون ثانياً، ثم إيمان الصباغ ثالثاً.

ونالت مريم محمد المعيني من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

نجاح

وأعربت نجلاء الشامسي عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها البطولة، وقالت: «النجاح عمل جماعي وجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين قدموا جهوداً كبيرة، وهذه النجاحات تحملنا مسؤولية كبيرة في النسخ المقبلة، وسيشهد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة تقييم البطولة من خلال تقرير من اللجنة المنظمة لمعرفة الإيجابيات والملاحظات».

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