فضية وبرونزية للإمارات في «دولية فزاع»

المصدر: دبي - البيان

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أهدت موزة الزيودي لاعبة منتخبنا لأصحاب الهمم ومحمد خميس بطلنا البارالمبي الإمارات فضية وبرونزية فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022»، حيث حصلت موزة على المركز الثاني في وزن 55 كجم، بينما فاز خميس بالمركز الثالث في وزن 97 كجم رافعاً 220 كجم.

حيث ذهب المركز الأول للأردني عبد الكريم محمد خطاب الذي نجح في تحطيم الرقم العالمي 3 مرات في الرفعة الثانية 245 كجم والثالثة 251 كجم والرابعة 255 كجم، بينما ذهبت الفضية إلى الكولومبي فابيو الذي رفع 225 كجم.

من ناحيته أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياض أن «أصحاب الهمم» يحظون بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات ملتقى الأبطال للتنافس في أقوى البطولات العالمية لمختلف الرياضات، ويحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها.

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