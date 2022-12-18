هجن الرئاسة تتألق في «المرموم»

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان أمس بميدان المرموم لسباقات الهجن، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت ضمن سباقات المرموم، لمسافة خمسة كيلومترات وعلى مدار ثمانية عشر شوطاً منها أربعة أشواط خصصت لهجن الإنتاج لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وسيطرت مؤسسة هجن الرئاسة وعزبة المضمر علي جميل الوهيبي على التحديات الرئيسة الأربعة لسن اللقايا، إذ قدم الشعار الأحمر «هملولة» على قمة اللقايا البكار المحليات بزمن قدره 7:35:2 دقائق وكان التوقيت الأفضل في جميع التحديات، وذهب الشوط الثاني إلى هجن الرئاسة والمضمر علي جميل الوهيبي بوساطة «هملول» الذي حاز قمة اللقايا الجعدان المحليات مسجلاً زمناً بلغ 7:42:2 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص للقايا البكار المهجنات فقد كان من نصيب «هملولة» لهجن الرئاسة تحت قيادة علي جميل الوهيبي وذلك بتوقيت بلغ 7:51:0 دقائق.

وكان رابع الأشواط للقايا الجعدان المهجنات لهجن الرئاسة وذلك حينما قاد علي جميل الوهيبي «هملول» للصدارة عن طريق «هملول» الذي حقق توقيتاً هو 7:39:5 دقائق.

وفي تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل قادت «سمحة» شعار مالكها سعيد محمد بطي الطروق الغفلي لناموس الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بزمن قدره 7:37:7 دقائق، وتألقت «نوف» المملوكة لسلطان سيف مبارك الكتبي في ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات وأهدت مالكها الناموس بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن بلغ 7:29:4 دقائق، وظفر «الأبجر» بشعار سهيل محمد ذويب العامري بناموس الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات.

وذلك بعد أن سجل زمناً قدره 7:36:9 دقائق، ونال «أديب» بشعار نديلة لويهي الزفنة محمد العفاري القمة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات وذلك بتوقيت بلغ 7:31:5 دقائق، وحصدت «وثايق» لسالم علي خميس العويسي التوقيت الأفضل في تحديات أبناء القبائل وذلك بحصدها ناموس الشوط السادس للقايا البكار المهجنات بزمن قدره 7:28:2 دقائق.

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