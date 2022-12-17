حسم لقب «مونديال فورمولا 1» غداً

المصدر: الشارقة - علي شدهان

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تأجل إلى يوم غدٍ حسم لقب بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» المتواصلة أحداثها المثيرة على مياه بحيرة خالد بالشارقة، وذلك في ضوء نتيجة السباق الرئيسي الأول، الذي جرى أمس بحصول السويدي جوناس اندرسون قائد الزورق رقم 1 على المركز الأول، وحل الفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني ثانياً، والفنلندي سامي سيليو قائد فريق الشارقة ثالثاً.

بينما حرمت الأعطال نجمي زورقي فريق أبوظبي رقم 6 و5، شون تورنتي وثاني القمزي من الحصول على مركز متقدم. واستمر زورق أبوظبي 6 بقيادة شون في صدارة الترتيب العام برصيد 69 نقطة مع تراجع القمزي للمركز الثالث في الترتيب العام برصيد 59 نقطة. وأشار ثاني القمزي ، إلى أنه يسعى التعويض في السباق الرئيسي الثاني.

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