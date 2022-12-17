200 لاعب ولاعبة في «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بطولة كأس آسيا للقوس والسهم (المرحلة الثالثة)، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بنادي الثقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، من بينهم فئة أصحاب الهمم، يمثلون 31 دولة، يتنافسون في فئات الفردي والفرقي في القوس المحدب والقوس المركب.

ويشارك في إدارة منافسات البطولة 30 حكماً على مستوى القارة، و66 إدارياً من كافة المنتخبات المشاركة.

وكشف اتحاد القوس والسهم عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشارقة للتعليم بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الإدارة وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد وعادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات والدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى عادل رجا المدير الفني للاتحاد و الشركاء ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور سعيد الكعبي :«نتمنى التوفيق لأبنائنا اللاعبين خلال هذه المشاركة، وثقتنا كبيرة في أن هذه البطولة تمثل مرحلة مهمة وإيجابية في تعزيز الجهود التي يضطلع بها مجلس الإدارة لتطوير اللعبة، واستشراف مستقبلها، لتحقيق استدامة التطور الذي يتواءم مع التوجهات المقبلة لمجلس الإدارة في دعم قدراتهم وتطوير مهاراتهم، حتى تكون المخرجات بمستوى التطلعات، وفق أفضل الممارسات لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع رايات الدولة في المحافل الخارجية، كما نرحب بجميع ضيوف البطولة ونتمنى لهم طيب الإقامة والاستمتاع بأجواء البطولة والبرامج المصاحبة».

حدث بارز

ووصف حميد المشرخ استضافة البطولة القارية بالحدث البارز، الذي يؤكد حجم الجهود التي يضطلع بها مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي للارتقاء باللعبة وتطورها، وقال إن الفترة الماضية شهدت ترتيبات واسعة من جميع اللجان العاملة لضمان تحقيق استضافة مشرفة على غرار النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة الفعاليات الرياضيات المختلفة.

وأعرب عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات عن تقديره للدور المتعاظم الذي تضطلع به الأندية في تطوير اللعبة ورفع قدرات اللاعبين .

وكشفت الدكتورة نورا المرزوقي عن فعاليات مصاحبة متنوعة لتعريف ضيوف البطولة بالتراث الوطني والثقافي للدولة، وأوضحت أن اللجنة المنظمة للبطولة عكفت على وضع جميع الترتيبات الكفيلة بنجاحها.

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