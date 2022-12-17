«الشارقة للشطرنج» يحصل على «آيزو» الإدارة المتكاملة

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إنجازاً متميزاً بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكاملة، ويتضمن اعتماد النظام ثلاث مواصفات عالمية وهي (نظام إدارة الجودة ISO9001 – نظام إدارة البيئة ISO14001 – نظام الصحة والسلامة المهنية ISO45001)، ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود النادي في تطبيق النظام واجتياز عمليات التدقيق في جميع الوحدات الإدارية والفنية واستيفاء الشروط والمعايير العالمية المحددة له.

ويسهم هذا النظام في تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات لمواءمة منهجيات العمل الحديثة على المستوى الداخلي، وانعكاسه على تلبية احتياجات المتعاملين بفعالية، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور على المستوى الخارجي، من خلال اتباع منهجيات أكثر شمولية وفعالية لأنظمة العمل، واتباع سياسات الجودة التي تبنى على أسس القيادة والتحسين المستمر والسلامة والصحة المهنية والبيئية.

إهداء

وأهدى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تثميناً لدعمه الدائم والمتواصل لجميع الأندية في الإمارة.

مشيراً إلى أن كفاءة المنظومة الإدارية والفنية تمثل شاهداً على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأن النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بدعم ومتابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

فعالية

وأوضح الشيخ سعود المعلا أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يعمل منذ تأسيسه بكفاءة وفاعلية لتقديم كل الخدمات للأعضاء والمنتسبين وإبراز هوية النادي في كل المحافل الشطرنجية والثقافية والمجتمعية على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن حصول النادي على هذا النظام ترجمة واقعية لتطوير أداء الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تنعكس إيجابياً على تحسين الأعمال وتنفيذ مخرجات الخطة.

وذكر وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي للنادي أن حصول النادي على شهادة الاعتماد الدولية لنظام الإدارة المتكامل هو نتاج لعمل دؤوب وجهد فريق عمل متواصل، يسعى إلى تعزيز مفهوم الجودة والتميز في تقديم الخدمات من خلال الأعمال المتواصلة لرفع الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة داعمة ومحفزة، وتبني لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث البرامج.

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