صراع ساخن في ثانية جولات قوارب التجديف اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يخوض 40 قارباً اليوم تحدي المشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022 - 2023) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق بداية من الساعة الثالثة عصراً على المراكز الأولى في الشوطين الأول وسيكون مخصصاً للفئة المحلية التي تجمع نخبة من كبار النواخذة والملاك والبحارة الذين يسعون للفوز والتميز والشوط الثاني الخاص بالمشاركين في الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية.

ومن المنتظر أن يقام السباق على مسار تبلغ مسافته 2.7 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية في الجداف باتجاه مدخل خور دبي ومرسى (كريك هاربور) قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية في منطقة ممشى الجداف بالقرب من المدرسة السويسرية والتي تمنح المتابع من على اليابسة فرصة رؤية السباق وتشجيع المشاركين.

الفرصة الأخيرة

ويعد السباق اليوم آخر فرصة للمشاركين لحجز تذكرة المشاركة في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية سباق النسخة رقم 26 من حدث كأس آل مكتوم السنوي والمقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل حيث يعتبر هذا السباق مسك ختام منافسات هذه الفئة في كل موسم والغاية والهدف الكبير لكل قارب حيث يشارك في شوط السباق أفضل 20 قارباً في الترتيب العام لكل فئة من فئتي التنافس المحلية والمفتوحة.

حرص

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى الجهات الداعمة والمساندة في إنجاح السباق موجهاً الشكر إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وسلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي إن سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي تأسست موسم 1996 - 1997 ظلت تتطور من عام إلى آخر وتستقطب الكثير من الممارسين حيث تخطت حدود الدولة لتستقطب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والذين يشاركون اليوم في إنجاح هذه الفعالية المهمة ضمن أجندة النادي كل موسم.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن السباق المرتقب اليوم هو من محطات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً حيث يستهدف الجميع الفوز وضمان الحضور ضمن النخبة والكبار في مسك الختام شوط سباق كأس آل مكتوم 2022 الذي يصل هذه المرة إلى النسخة رقم 26.

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