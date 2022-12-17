اكتمال تجهيزات «جائزة أبوظبي للجوجيتسو من دون بدلة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اكتملت التجهيزات في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، لانطلاق منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو من دون بدلة غداً، وسط مشاركة دولية واسعة، وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين المصنفين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والعالم من الجنسيات كافة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «اختتمنا الموسم الرياضي الماضي بأفضل طريقة ممكنة وبأقوى بطولتين على مستوى العالم، بطولة العالم للجوجيتسو تحت مظلة الاتحاد الدولي، والنسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وشهدتا مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وها نحن نستعد لتدشين موسم جديد ينطلق بنا إلى عهد جديد من الإنجازات لجوجيتسو الإمارات ومسيرته التي أصبحت نموذجاً يحتذى، ويحظى بإشادة جميع دول العالم، وبطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو التي ستجمع تحت مظلتها نخبة الأبطال تمثل فصلاً جديداً من قصص نجاح أبوظبي في ريادة جهودها لتطوير رياضة الجوجيتسو عالمياً».

مشاركة قياسية

وأفاد رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بأن بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو تشهد مستويات مشاركة قياسية من مدارس وأكاديميات مختلفة من مختلف القارات، ما يعد مؤشراً مهماً على أهمية بطولات (AJP) بالنسبة لمسيرة اللاعبين الاحترافية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على تصنيفهم العالمي، خصوصاً أن هذه البطولة تمنح 2000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى».

وقال البرازيلي أنتونيو نيتو (حزام بني) من أكاديمية «هالافانكا برازيليان جوجيتسو» البرازيلية والذي ينافس في فئة المحترفين، وزن تحت 69 كجم:

«لا شيء يضاهي المنافسة على بساط بطولات أبوظبي والفرص الكبيرة التي توفرها للاعبين سواء على صعيد الاحتكاك مع الأفضل، والمكافآت والنقاط التصنيفية، وتعزيز الجاهزية للوصول إلى مستويات التنافسية المطلوبة للصعود إلى منصات التتويج. أتطلع إلى تقديم أفضل الأداء، والتقدم في الحزام البني، وأثق أن المشاركة في بطولات أبوظبي ستساعدني في تحقيق ما أصبو إليه وهو الوصول إلى الحزام الأسود».

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