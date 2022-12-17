أُنس جابر تحتفظ بلقب «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتفظت التونسية أُنس جابر بلقب بطولة مبادلة العالمية الاستعراضية للتنس، بعد تغلبها على البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، أمس، بملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وحققت أُنس جابر المصنفة الثانية على العالم لقب السيدات بالبطولة المرة الثانية على التوالي بالفوز على رادوكانو التي تشارك المرة الأولى بنتيجة 5 - 7 و6 - 3 و10 - 8 بعد اللجوء لشوط فاصل. وأعربت أُنس جابر عن سعادتها بالفوز في البطولة التي تعد أفضل استعداد للموسم الجديد، مؤكدة أنها تشعر بالفخر للعب في الإمارات وسط الجمهور العربي الذي حرص على مؤازرتها.

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