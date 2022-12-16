أنس جابر تحتفظ بلقب "مبادلة العالمية للتنس" بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مبادلة العالمية الاستعراضية للتنس بعد تغلبها على البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وحققت أنس جابر المصنفة الثانية على العالم لقب السيدات بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بالفوز على رادوكانو التي تشارك للمرة الأولى بنتيجة 5-7 و6-3 و10-8 بعد اللجوء لشوط فاصل.

وأعربت النجمة التونسية عن سعادتها بالفوز في البطولة التي تعد أفضل استعداد للموسم الجديد، مؤكدة أنها تشعر بالفخر للعب في دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي التي تعتبر وطنها الثاني، ووسط الجمهور العربي الذي حرص على مؤازرتها.

وعلى صعيد مباريات الرجال تأهل حامل لقب النسخة الماضية، الروسي أندري روبليف إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على الكرواتي بورنا كوريتش بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 7-6 و6-4 ليواجه الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الأول عالمياً في الدور قبل النهائي اليوم.

كما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع على البريطاني كاميرون نوري المصنف الثامن بمجموعتين نظيفتين، إذ لم يجد صعوبة في إنهاء المجموعة الأولى لصالحه 6-1، وحسم نتيجة اللقاء في المجموعة الثانية 6-4، ليلاقي في الدور نصف النهائي، النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالمياً والذي يشارك لأول مرة في البطولة.

وتقام بطولة مبادلة في النسخة الرابعة عشر بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس في العالم، ويحمل الإسباني المخضرم رافائيل نادال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 5 ألقاب، متفوقاً على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أحرز لقب اللقب 4 مرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز