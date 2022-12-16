سلة النصر توقف تقدم الشارقة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حقق النصر فوزاً مستحقاً على ضيفه الشارقة بفارق 7 نقاط وبنتيجة 94 - 87، في افتتاح الجولة 11 من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، وفاز في نفس الجولة شباب الأهلي على ضيفه البطائح 87-68.

وأهدى الفوز النصراوي، فريق شباب الأهلي الدخول في شراكة مع الشارقة على صدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة لكل منهما، وتقدم النصر للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل المرتاح في هذه الجولة، وحافظ البطائح مؤقتاً على مركزه الخامس برصيد 12 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الوحدة سادس الترتيب برصيد 11 نقطة والظفرة متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط في ختام الجولة.

وجاء فوز النصر على الشارقة بعد الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والرابع «27-18 و29-24»، وفرض التعادل بنتيجة الربع الثاني «19-19»، فيما أخفق «الملك» بالعودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتيجة الربع الثالث 26-19.

واحتاج شباب الأهلي لضمان الفوز على البطائح، إلى نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «30-13 و12-11»، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل «27-27»، فيما ذهبت نتيجة الربع الأخير للبطائح 18-17.

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