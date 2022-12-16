70 قارباً في «الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق صباح اليوم بطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك في نسختها الرابعة وذلك تحت رعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مستضيف ومنظم البطولة التي يشارك فيها 70 قارباً، وأكد أحمد إبراهيم البلوشي مدير نادي الفجيرة البحري اكتمال كافة الترتيبات لتنظيم الحدث الذي يعد الأبرز والأكثر مشاركة من قبل ملاك قوارب الكاياك مرحباً بانضمام الفريق الكويتي والذي أكمل مشاركته في الحدث بعد ما جاء خصيصاً إلى الفجيرة للانضمام لهذا السباق المرتقب وتمنى البلوشي التوفيق للجميع.

وتشتمل الجوائز على أثقل وأطول سمكة إلى جانب جوائز فئات الناشئين والشباب والنساء وفئة قوارب الكاياك ذات المحرك الكهربائي وفئة الكاياك المزدوج.

من ناحية أخرى وفى إطار مذكرة التفاهم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية شهدت قاعة النادي تنظيم دورة الاستجابة للحوادث البحرية والإسعافات الأولية في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية و أكاديمية تدريب الناشئين، وحضر الدورة كل من محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد إبراهيم البلوشي مدير نادي الفجيرة إلى جانب عدد من أعضاء ولاعبي ومدربي نادي الفجيرة وقدم الدورة وفيق أحمد عبد الله اختصاصي الإسعافات الأولية والاستجابة للحوادث البحرية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

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