سلطان الريامي لـ «البيان»: بطولة «بلاست بريمير» تظهر للعالم قدرتنا على تنظيم فعاليات من جميع المستويات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سلطان الريامي رئيس عمليات الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، أنهم يساهمون دائماً في تقديم الدعم لمسابقات الرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، نظراً لما تحظى به الرياضات الإلكترونية من اهتمام متزايد على المستوى الدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان» بمناسبة استضافة العاصمة أبوظبي للنهائيات العالمية لبطولة «بلاست بريمير»: ( يسرنا إقامة نهائي بطولة «بلاست بريمير» العالمية في أبوظبي، في الاتحاد أرينا، ونتطلع إلى ضمان المتعة للجماهير الحاضرة، لقد ساهمت أبوظبي للألعاب والرياضات الالكترونية في تقديم الدعم لمسابقات الرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وكان ذلك من خلال تنظيم مسابقات على المستويين المحلي والدولي، وفي مقدمتها بطولة «بلاست بريمير» لنظهر للعالم أننا نمتلك القدرة على تنظيم فعاليات من جميع المستويات، من الضروري بالنسبة لنا في أبوظبي للألعاب والرياضات الالكترونية، ومن خلال هذه المبادرة، أن نقدم الدعم بمختلف الوسائل لأي شخص يمتلك الشغف تجاه تطوير الألعاب أو الرياضات الإلكترونية لنحقق النجاح في هذه الصناعة).

شراكة مميزة

وبدورها، قالت شارلوت كيني مدير عام «بلاست»: ( نحن سعداء ومتشوقون لتنظيم نهائيات بطولة «بلاست بريمير» العالمية في جزيرة ياس بأبوظبي، في الاتحاد أرينا خلال نهاية الأسبوع. لقد مضى عام وصولاً إلى هذه اللحظة التاريخية مع إقامة هذا الحدث الأخير لمنافسات «كاونتر سترايك» في عام 2022، يشهد هذا الحدث الجائزة الكبرى مع تقديم مجموع جوائز بقيمة مليون دولار، إضافة إلى إحراز كأس أفضل فريق، ومشاركة أفضل 8 فرق للرياضات الإلكترونية في العالم).

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «البيان»: ( نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع أبوظبي للألعاب والرياضات الالكترونية لتنظيم هذا الحدث، لقد كان لهم دور بالغ الأهمية في تقديم الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية، ولم يقتصر ذلك على الإمارات أو المنطقة، وإنما كان هذا الدعم على نطاق عالمي من خلال التعاون مع «بلاست بريمير» وحضورها إلى الإمارات، نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة على المدى الطويل، ولا سيما مع توسع جمهور الرياضات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، حيث إن إقامة الحدث في هذه المنطقة سيضمن الدعم الكبير ويساهم في مزيد من النجاح ).

أول مرة

وتشهد النهائيات العالمية لبطولة «بلاست بريمير» التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط، بالاتحاد آرينا بجزيرة ياس، حتى 18 ديسمبر الجاري، مشاركة 8 فرق مصنفة ضمن الأفضل في العالم، تتنافس على لقب كأس «كاونتر سترايك 2022»، وجوائز تبلغ أكثر من 3 ملايين درهم.

وتأتي إقامة هذه البطولة بموجب عقد شراكة بين أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية و«بلاست» بعقد يمتد إلى 3 سنوات، كما سبق أن أقيمت البطولة في كل من لندن وكوبنهاجن وميامي وساو باولو وإسطنبول ومدريد.

كما استضافت البطولة نخبة من أبرز صناع المحتوى في العالم، من أجل تبادل خبراتهم وعرض أفكارهم الإبداعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز