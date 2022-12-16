منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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يواصل المنتخب الوطني للدراجات معسكره في الفجيرة استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات التي تبدأ منافساتها رسمياً بعد غدٍ، بمشاركة 17 دولة وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري، ويسعى منتخبنا من خلالها للحصول على نقاط إضافية من أجل التاهل لأولمبياد باريس 2024.

ويضم المعسكر يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، عبدالله جاسم وعلي الحساني.

وأشاد ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات في زيارته إلى المعسكر بالتزام اللاعبين في التدريبات، وأكد يوسف ميرزا قائد المنتخب، استعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية بطموح الحصول على مزيد من النقاط خلال العام الحالي للتأهل إلى الأولمبياد.

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