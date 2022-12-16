نجوم ليفربول.. سفاري في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انتهز نجوم ليفربول فرصة وجودهم في دبي للقيام برحلة سفاري قبل مواجهة «إيه سي ميلان» اليوم باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن بطولة كأس سوبر دبي.

ونشر «الريدز» صورة جماعية لعدد من النجوم أثناء استمتاعهم بالجولة بين الكثبان والهضاب والطبيعة الساحرة لدبي، من بينهم المصري محمد صلاح، والمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو والإسباني تياغو ألكانتارا.

وينتظم ليفربول في معسكر تدريبي في دبي لمدة أسبوعين تتخلله مشاركة في بطولة كأس سوبر دبي استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي في الدور الـ16 لكأس الرابطة، وأستون فيلا بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي 23 و26 الجاري.

وتضم بعثة ليفربول 34 لاعباً بعد أن التحق داروين نونيز بمعسكر «الريدز» بدبي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، فيما ينضم باقي اللاعبين الدوليين للفريق في لندن بعد عودته من دبي.

وكان ليفربول خسر مباراته الأولى في كأس «سوبر دبي» من أولمبيك ليون بنتيجة 1 - 3، ويتطلع لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية أمام إيه سي ميلان.

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