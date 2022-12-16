جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو «بدون بدلة» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم غدٍ بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو بدون بدلة بمشاركة دولية واسعة من مختلف المدارس العالمية في اللعبة.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والعالم من الجنسيات كافة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو:«بعد نحو شهر من استضافة أبوظبي لأكبر بطولتين عالميتين على صعيد الرياضة، ونجاحها في استقطاب 7000 لاعب ولاعبة من شتى أنحاء العالم، تعود أجواء الحماس والندية من بوابة منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو بدون بدلة، التي ستجمع تحت مظلتها نخبة نجوم العالم للمنافسة على اللقب وحصد 2000 نقطة إضافية تسهم في تعزيز التصنيف الدولي للاعبين».

وأضاف الشامسي:«تشهد البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل من جميع الأعمار والجنسيات، في مشهد معتاد يعكس الثقة التي تحظى بها بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين، لا سيما أنها تمثل محطة أساسية تؤهل المشاركين فيها لمواصلة تطوير أدائهم والاحتكاك مع أفضل اللاعبين والمواهب المحلية والعالمية».

وبدوره قال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو:«تشكل البطولة إحدى المحطات الأساسية لمنتسبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة وخارجها، وتأتي في توقيت مثالي مع بدء الموسم.

حيث يحرص المشاركون من خلالها على الارتقاء بتصنيفهم المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 2000 نقطة تصنيفية، تشكل دافعاً كبيراً لهم للخروج بأكبر المكاسب الممكنة».

وأضاف البحري:«بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو بدون بدلة، امتداد للبطولات ذات المواصفات العالمية التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبالتزامن مع عدد من البطولات التي تقيمها في عواصم عالمية مختلفة تستقطب مشاركات واسعة النطاق، بما يرسخ مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، والوجهة الأولى لأبطال البساط».

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