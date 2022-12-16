انطلاقة قوية لـ«دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أمس في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثانية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022» بمشاركة 40 دولة .

حيث كانت الإرادة عنوان اليوم الأول لتبتسم أولى مسابقاته للبرازيل حينما نجحت اللاعبة لارا في الحصول على الذهبية الأولى لضربة البداية في وزن 41 كجم بعد منافسة قوية مع كينيا وكولومبيا لتذهب الميدالية الفضية لهيلين من كينيا فيما كانت الميدالية البرونزية لكريستينا من كولومبيا.

وأقيمت 3 دورات للمدربين والحكام والمصنفين قبل انطلاق الحدث بعد أن باتت دبي مركزاً إقليمياً مهماً لرياضة «أصحاب الهمم» إذ إن «بطولات فزاع» هي الرقم الأهم في الخريطة العالمية ليتسابق اللاعبون ولاسيما النخبة في التواجد في هذا الحدث العالمي المهم حيث تدخل النسخة الحالية ضمن أهم مراحل التأهيل إلى «بارالمبية باريس 2024 لتشهد بطولة دبي تطبيق التعديلات الجديدة في اللعبة والمسابقة.

جاهزية

أكد علي اليامي مدرب منتخب السعودية جاهزية» أخضر أصحاب الهمم«لخوض تحدي البطولة مبيناً أن اللاعبين يسعون لرسم صورة طيبة عن رفعات القوة بالمملكة العربية السعودية.

وقال: إن الهدف من المشاركة في «بطولة فزاع» يتمثل في سعي اللاعبين لتحقيق أرقام جديدة تؤهلهم للتواجد في النسخة الجديدة للدورة البارالمبية «باريس 2024».

ووصف اليامي «بطولات فزاع«البطولة الأهم والتي يشارك فيها النخبة، مبيناً أن المنافسة قوية من أجل الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الأرقام التي تؤهل اللاعبين للتحدي البارالمبي المهم» باريس 2024 ».

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