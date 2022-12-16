إغلاق التسجيل لثاني جولات «قوارب التجديف 30 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023» والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غدٍ ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي الحالي.

ويعد السباق محطة مهمة وختام سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في طريق التأهل للمشاركة في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية سباق النسخة السادسة والعشرين من كأس آل مكتوم والتي تجمع افضل القوارب التي تحتل المراكز الأولى في الترتيب العام للبطولة.

وكانت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي جرت شهر أكتوبر الماضي قد شهدت فوز طاقم القارب «العاصفة» بالمركز الأول في الشوط المحلي بينما حصد لقب شوط «الفئة المفتوحة» قارب مملكة البحرين «كي إتش كي».

صراع ساخن

وينتظر أن يجمع السباق المرتقب ما يصل إلى 40 قارباً سوف تتنافس على شوطين اثنين الأول للفئة المحلية التي تشهد صراعاً ساخناً بين كبار النواخذة والملاك والثاني الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الشركات والمؤسسات وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت إجراءات المشاركة مبكراً بداية الأسبوع مع إعلان موعد السباق، حيث تم فتح باب التسجيل فيما عقد أمس الاجتماع التنويري الخاص بالملاك والنواخذة مع اللجنة المشرفة لشرح التعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة وكذلك اطلاعهم على البرنامج الزمني الكامل من قبل مشرف السباق محمد سيف المري.

يقام السباق على امتداد مسار يصل إلى 2.7 كلم في مجرى قناة دبي المائية باتجاه مدخل خور دبي ومرسى «كريك هاربور» قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية في منطقة ممشى الجداف بالقرب من المدرسة السويسرية.

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيس هذه الفئة في موسم 1996-1997 على نشرها على أوسع نطاق.

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