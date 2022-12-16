إسطبلات العين تحلّق بـ «تسعيرة» القدرة في سيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلّقت إسطبلات العين بلقب سباق «التسعيرة» للقدرة، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بمشاركة أكثر من 160 فارساً وفارسة يمثلون الإسطبلات الخاصة في الدولة.

وجاء تتويج إسطبلات العين عن طريق الفارس الأورغوياني أندريز ريفيرو على صهوة الجواد «روميرو»، الذي تدرج في مختلف مراحل السباق الأربع وصولاً إلى الصدارة في المرحلة الختامية الأخيرة لينهي السباق في زمن قدره 3.31.11 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة الفرنسية أليس فابري على صهوة الفرس «رو غينيرالا» لإسطبلات ركنة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.31.12 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد علي الشامسي على صهوة الفرس «سوليسا» لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 3.32.08 ساعات.

وعقب نهاية السباق، توج اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز نقدية قيمة بواقع 200 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و180 ألف درهم للمركز الثاني، و160 ألف درهم للفائز بالمركز الثالث.

كما سيتم شراء الخيول الفائزة وفق التسعيرة الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة في حال الرغبة في شرائها، وهي 1.500.000 درهم للحصان البطل الفائز بالمركز الأول، والمركز الثاني 1.000.000 درهم، وبقية الخيول المشاركة 500.000 درهم. ومع ختام سباق التسعيرة، بدأ العد التنازلي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري وتختتم فعالياته يوم 7 يناير المقبل عبر كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن سباق القدرة بنظام التسعيرة يعكس الدعم الكبير من قبل أصحاب السمو الشيوخ لرياضة الفروسية عموماً، وسباق القدرة والتحمل على وجه الخصوص، والذي كانت المشاركة فيه للإسطبلات الخاصة من الملاك المواطنين، مشيراً إلى أن السباق يعتمد على نظام «التسعيرة»، بحيث يحق للجنة المنظمة شراء الخيول حسب القيمة المحددة والمعلنة سابقاً أثناء عملية فتح باب التسجيل للمشاركة.

وأشاد العظب بالمشاركة الواسعة في السباق ، الذي شهد تنافساً مميزاً ، مشيراً إلى أن دعم رياضة الآباء والأجداد عبر تنظيم مثل هذه السباقات يسهم في استثمار ملاك الإسطبلات الخاصة من أجل شراء خيول جديدة، إضافة إلى دفع النفقات والمصاريف العامة.

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