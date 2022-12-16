التركمانستانية أوزدورديفا تتصدر بطولة الشارقة الدولية للشطرنج

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تصدرت التركمانستانية جيمال أوزدورديفا منافسات النسخة 12 من بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات بالعلامة الكاملة (7 نقاط).

وذلك بعد الفوز في الجولة السابعة على لاعبة أذربيجان هاييفا ليمان، وجاءت المصنفة الثالثة لاعبة أذربيجان سابينا أبراهيموفا في المركز الثاني بـ5.5 نقاط بفوزها على الرومانية داريا ليهاتشي، كما أسفرت نتائج الجولة عن فوز لاعبتنا عائشة سيف على الروسية ماريا ياجوتين، البالغ تصنيفها 1802 نقطة.

وتقام منافسات النسخة 12 لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، والنسخة الثانية لبطولة كأس الشارقة الدولية للناشئين التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة، ويستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 220 لاعباً ولاعبة.

وشهدت المنافسات أيضاً فوز عائشة محمد المعيني على بشرى الشعيبي بطلة الأردن، ضمن منافسات الجولة السابعة، كما تعادلت اللاعبة عنود عيسى البشكردي مع غادة الخليفي من قطر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة أيضاً.

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