ديوكوفيتش يتقدم نجوم دوري التنس العالمي في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 5 عالمياً نجوم الدوري العالمي للتنس، الذي تستضيفه دبي بداية من الاثنين المقبل وحتى 24 ديسمبر الجاري في قاعة كوكا كول أرينا، ويتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم مثل الروسي الكسندر زفيريف المصنف الـ12، والأسترالي نيك كيرغيوس المصنف 22 وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، وإيغا شفيونتيك المصنفة رقم 1 للسيدات، وإلينا ريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون، وسيمونا هاليب المصنفة رقم 1 عالمياً سابقاً، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الستة عشرة الذين سيتم توزيعهم على 4 فرق كل فريق يضم 4 من اللاعبين من الجنسين.

وتمثل مشاركة نوفاك ديوكوفيتش انطلاقة قوية للبطولة نظراً لمكانته في عالم الكرة الصفراء، حيث يعتبر أفضل لاعبي التنس على الإطلاق، حيث أحرز 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ومن ضمنها تسعة ألقاب في بطولة أستراليا، ولقبان في بطولة فرنسا، وسبعة ألقاب في ويمبلدون، وثلاثة ألقاب في بطولة أمريكا، بالإضافة إلى إحرازه خمسة ألقاب في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، فيما ستكون اللاعبة إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً على رأس قائمة اللاعبات من السيدات وستشارك في البطولة وفي رصيدها لقبا بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022.

وإلى جانب النجمين الكبيرين سيتطلع الجمهور في دبي لمشاهدة اللاعب ألكسندر زفيريف، النجم الصاعد الذي وصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي هذا العام، إضافة إلى اللاعب نيك كيرغيوس، المتألق في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، وضمن فئة السيدات، تنضم اللاعبة سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، واللاعبة إلينا ريباكينا، حاملة اللقب الحالية في بطولة ويمبلدون، إلى مجموعة النجوم العالميين المشاركين في المنافسات.

وتقام المنافسات من مجموعتين مع إقامة مباريات الفردي والزوجي المختلط وكسر التعادل بمجموعة من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، مع اتباع نظام راوند روبن (الكل ضد الكل) للمنافسة ضمن البطولة، بعد ذلك تقام مواجهة بين أول فريقين في اليوم الأخير من المباريات لتحديد الفائز النهائي بالدوري العالمي.

حدث مذهل

وقال ديوكوفيتش: «هذا الحدث الجديد مذهل بلا شك، أنا أحب اللعب في دبي، وقد سبق لي أن حققت الكثير من الانتصارات فيها على مر السنين واستمتعت بحضور الجمهور، لكن هذه البطولة ستكون مختلفة بالطبع، وستكون المشاركة فيها أمراً رائعاً»، فيما قالت شفيونتيك «لا شك أن المفهوم الجديد الذي يجمع بين المنافسات والترفيه سيضفي مزيداً من الحماس والتشويق للمباريات، حيث نتطلع جميعاً إلى مشاهدة الأداء الاستثنائي خلال فترة المباريات، خصوصاً في ظل الدعم الذي توفره مدينة دبي كمنصة مميزة لتقديم مفهوم جديد ومبتكر لرياضة التنس، لذا أتطلع بحماس شديد لمشاركتي في المنافسات على أرضها».

ولا يقتصر الأمر بالنسبة للدوري العالمي للتنس على مشاركة عدد من أفضل اللاعبين من فئتي الرجال والسيدات على المستوى العالمي، وإنما يشهد أيضاً أجواء حافلة بالمرح. وبعد انتهاء المباريات، يمكن لحاملي التذاكر ومتابعي «العرض الأقوى في الملعب»، الاستمتاع بحفل موسيقي مذهل يضم كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديان تييسو وأرمين فان بيورن، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

وخلال وضع اللمسات الأخيرة للحدث قال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي للتنس: «سيكون الدوري العالمي للتنس حدثاً لا مثيل له، إنه يجلب أسلوباً جديداً وفريداً وجذاباً للعبة التنس، ويقدم خليطاً مذهلاً من الرياضة والترفيه في آن معاً. نحن متشوقون للترحيب بجماهير المتابعين من جميع أنحاء العالم، والذين سيحضرون الحدث المرتقب الذي يعد بعصر جديد في عالم التنس».

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