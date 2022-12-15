«دبي للإبحار الشراعي» يستضيف بطولة «التصنيف العالمية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي، غداً السبت، أول بطولة على مستوى الشرق الأوسط بنظام «شهادات التصنيف العالمية»، والذي يسمح بمشاركة القوارب على اختلاف تصاميمها وطرازاتها، ويعتمد في الأساس على الحجم الفعلي للمركب المشارك، واستخدم نادي دبي للإبحار الشراعي، نظام «شهادات التصنيف العالمية»، قبل سنوات لإدارة عدد من السباقات، إلا أنها المرة الأولى، يدخل ضمن بطولة على مستوى الشرق الأوسط.

وقال جون إدوارد شيفنر نائب مدير نادي دبي للإبحار الشراعي: سعداء بإقامة أول بطولة وفقاً لنظام «شهادات التصنيف العالمية»، والتي تُقام بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي «بي إم دبليو»، وسعداء بدعم شركائنا المحليين، ومنهم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس دبي الرياضي.

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