فتح التطوع لبطولة «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائزبجبوج

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك،للغولف، عن فتح باب التسجيل عبر الإنترنت، للراغبين بالتطوع، والانضمام إلى الفريق العالمي لتنظيم النسخة 34 لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، أحد أهم الأحداث الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، والتي يستضيفها ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف،من 26 إلى 29 يناير المقبل، وتستقطب البطولة مجموعة من لاعبي الغولف المميزين في العالم.

ويمكن للاعبي الغولف من الشباب الطموحين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، التقدم للتطوع، ليشاركوا في الحدث العالمي، والعمل جنباً إلى جنب مع ألمع الأسماء وأكثرها شهرة في عالم الغولف.

وانضمت بطولة دبي ديزرت كلاسيك إلى بطولات سلسلة رولكس، وشهدت منافسات محتدمة لأكثر من ثلاثة عقود، وتعتبر واحدة من أكثر الأحداث الرياضية عراقة في جولة «دي بي وورلد»، ومهدت الطريق لتوسع رياضة الغولف في منطقة الشرق الأوسط.

نجوم

وتشهد بطولة دبي ديزرت كلاسيك مشاركة أبرز لاعبي الغولف بالعالم، ومنهم روري ماكلروي المصنف الأول عالمياً، وشين لوري حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2019، وكلّ من تيريل هاتون وتومي فليتوود الفائزين في جولة «دي بي وورلد»، وأكثر الشخصيات المفضلة بالنسبة لعشاق الغولف.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: شهدت بطولة دبي ديزرت كلاسيك مشاركة كبيرة من المتطوعين في السنوات السابقة، وكل متطوع له فضل كبير في التنظيم، والخروج بأجمل صورة لهذا الحدث العالمي.

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