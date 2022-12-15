أحمد بن محمد رئيساً لـ«دولي رياضات وسباقات الصقور»

المصدر: دبي - البيان

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استهل الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي وجّه بتأسيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كجهة رياضية دولية مستقلة، أعماله أمس باختيار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وذلك تقديراً لدور الإمارات البارز وإسهاماتها الجليلة في صون مكتسبات رياضة الصقور العريقة وترسيخ مكانتها في المنطقة وتأكيد استدامتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي بمقر «متحف الاتحاد» بدبي أمس، وثمّن الحضور إسهامات الإمارات في صون هذه الرياضة وتنميتها، ودورها المحوري في تأسيس الاتحاد الدولي ومقره الدائم دولة الإمارات، ليكون علامة فارقة في مسيرة الرياضات التراثية عالمياً، شارك في الاجتماع التأسيسي ممثلو 11 دولة من 4 قارات شملت بجانب الإمارات كلاً من: ا

لكويت، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وإسبانيا، وإيطاليا، وتنزانيا، وأوزبكستان، والأرجنتين.

تقدير

ووجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه وتقديره لثقة المؤسسات الرياضية الدولية التي تعكس التطور الكبير الذي حققته الإمارات في قطاع «التراث» الذي يرتبط بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للدول والشعوب، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي وضعت الاهتمام بالتراث على رأس الأولويات، ما جعل رياضة الصقور تجني ثمار هذه الرؤية وتكسب تقدير واحترام العالم.

وقال سموه: في هذه اللحظة الفارقة بمسيرة رياضة الصقور مع انطلاقها إلى العالمية، من هذا المعلم التاريخي الذي كان شاهداً على بداية مسيرة ملهمة لدولة مباركة، أود أن أهنئ قيادتنا الرشيدة بهذا التقدم الكبير الذي تمر به رياضة الصقور بعد أن تكللت الجهود الكبيرة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي سيعمل على دعم منظومة رياضة الصقور عالمياً، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة لتوسيع قاعدة ممارستها عبر نشر ثقافتها وقوانينها ومسيرتها الضاربة في عمق التاريخ.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور سيتعاون مع الجهات الوطنية لرياضة الصقوربالعالم برؤى وأفكار مشتركة ونظرة تكاملية، لتوظيف كافة الجهود والخبرات واستثمار الطاقات المبدعة والمقترحات البناءة التي تشكل اللبنة الأولى في حُقبة مرحلية مهمة من عمر الاتحاد الدولي.

آفاق جديدة

وأضاف سموه: نرحب بجميع الآراء الهادفة لإيجاد أطر مميزة ومبتكرة ينطلق من خلالها الاتحاد إلى آفاق جديدة أكثر تنوعاً وشمولية لمضمون رياضات الصقور؛ تتماشى مع خصوصيتها وطبيعتها المميزة كواحدة من أهم الرياضات التراثية في المنطقة والعالم، بما يسهم في الحفاظ عليها وتطويرها من جميع الجوانب وتوفير الحماية لها بموجب قوانين وضوابط محددة وواضحة، تضمن استدامة هذه الرياضة؛ بمعايير وممارسات دولية متعارف عليها وبتنسيق مع جميع الجهات والمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تأييد جميع الأعضاء لفكرة تأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بمجرد الإعلان عنه.

مشيداً بالمسيرة الحافلة التي بدأت منذ انطلاق أول بطولة رسمية في 2003 في دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ما أدى إلى انتشار هذه الرياضة وهذا النوع من السباقات محلياً وعالمياً، بما يعكس مدى توافق الجهود والرؤى المشتركة للأعضاء التي أثمرت هذا الإنجاز الكبير.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ترأست الاجتماع الأول للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي وجّه بتأسيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كجهة رياضية دولية مستقلة. نتطلع لانطلاقة جديدة لرياضات وسباقات الصقور نحو العالمية.

اعتزاز

وعبّر أعضاء الاتحاد الدولي عن شكرهم إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازهم بتواجدهم بالإمارات، وما تقدمه من جهود بارزة لرياضة الصقور وتسجيلها لنجاحات متتالية رسخت قيمتها كإحدى أهم الرياضات التراثية بالعالم، مؤكدين استعدادهم لتحقيق المزيد من النجاح لرياضة وسباقات الصقور ونشرها في العالم.

تسمية

وشهد الاجتماع تسميّة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، واختيار راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الإمارات، أميناً عاماً للاتحاد الدولي ، وكلف مجلس إدارة الاتحاد، الأمانة العامة بإعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد وخطة العمل ،ومخاطبة الجهات ذات العلاقة على مستوى العالم بتأسيس وإشهار الاتحاد الدولي.تكريم

وعلى هامش الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، قام الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بتكريم الفائزين بكأس اتحاد الإمارات للصقور بفئات الشيوخ والعامة (مفتوح - ملاك)، كما تم تكريم دميثان سويدان القمزي تقديراً لجهوده منذ عام 2003 في رئاسة اللجان التنظيمية لبطولات فزاع للصيد بالصقور بالتلواح.

حضر الاجتماع التأسيسي والتكريم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.

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