«أفضل زمن» يدشن «مونديال فورمولا» الشارقة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن سباق «أفضل زمن» الأول، أحداث الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «مونديال الفورمولا 1» بنسختها الـ 21، والمتواصلة فعالياتها المثيرة في مياه بحيرة خالد في الشارقة في إطار أسبوع البطولات البحرية العالمية، بمشاركة 16 متسابقاً من مختلف دول العالم.

وتقام جولة الشارقة من «مونديال الفورمولا 1» لهذا العام، وفقاً لآلية جديدة تتمثل بإقامة سباق «أفضل زمن» الأول اليوم، على أن يقام السباق الرئيسي الأول غداً، فيما يقام سباقا «أفضل زمن» والرئيسي الثاني، والختام وتتويج الأبطال الأحد.

وتبدأ أحداث سباق أفضل زمن الأول، صباح اليوم بعقد الاجتماع التنويري الإلزامي للمتسابقين، وإقامة مرحلة التجارب الحرة للزوارق المشاركة، ثم إقامة جولة تجارب حرة ثانية، قبل الدخول في صراع سباق أفضل زمن في الرابعة عصراً، والمتضمن 3 جولات من التصفيات.

وقبل انطلاق سباق أفضل زمن اليوم، يتصدر لائحة الترتيب العام، زورق فريق أبوظبي رقم 5 بقيادة النجم ثاني القمزي برصيد 54 نقطة، فيما جاء ثانياً، شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم 6 بـ 47 نقطة، ويقف ثالثاً، زورق فريق الشارقة رقم 11 بقيادة سامي سيليو برصيد 47 نقطة.

وفي السباق الرئيسي لمونديال «فورمولا 1»، يتصدر الترتيب العام، زورق فريق أبوظبي رقم 6 بقيادة شون تورنتي برصيد 64 نقطة، ويأتي ثانياً، زورق أبوظبي رقم 5 بقيادة ثاني القمزي بـ 55 نقطة، فيما يقف ثالثاً، زورق جوناس آندرسون، قائد زورق فريق السويد برصيد 46 نقطة.

خطوة مميزة

كشف النجم الإماراتي، ثاني القمزي، قائد زورق فريق أبوظبي رقم 5، عن سعادته بعودة البطولة إلى الشارقة بعد انقطاع دام عامين بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، متوقعاً صراعاً قوياً بين كوكبة النجوم المشاركين في جولة الشارقة، لافتاً إلى أنه مستعد تماماً لخوض غمار التحدي ابتداءً من سباق أفضل زمن اليوم، والتصفيات التي تسبق السباق الرئيسي الأول، معتبراً إقامة البطولة وفق آلية جديدة، خطوة مميزة ترفع من فرص المنافسة وزيادة الرصيد من النقاط.

وحول سباق أفضل زمن اليوم، أشار القمزي إلى أن السباق لا يخلو من صعوبة كونه يقام من 3 تصفيات، منوهاً إلى أهمية التركيز وتسجيل انطلاقة قوية في «التصفية» الأولى، والثبات على المستوى نفسه حتى «التصفية» الثالثة، مشدداً على أنه يعمل سوياً مع زميله في فريق أبوظبي، شون تورنتي من أجل تحقيق أفضل النتائج في سباقي السرعة والرئيسي.

ولم يخف القمزي رغبته بتحقيق حلمه بنيل اللقب باسمه الشخصي ينهي انتظاراً دام لأكثر من 20 عاماً، منوهاً إلى أن فريق أبوظبي، قدم مستويات باهرة في جولتي البطولة في فرنسا وإيطاليا، متمنياً أن يوفق نجوم فريق العاصمة في تحقيق الهدف المنشود في الجولة الختامية لمونديال «الفورمولا 1» في الشارقة.

حرص واطمئنان

من جهة أخرى، حرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على التواصل مع رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، وذلك من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق للمشاركة في جولة الشارقة من مونديال «الفورمولا 1» والوقوف على استعدادات الفريق قبل انطلاق سباقات الجولة، ناقلاً تحياته إلى المتسابقين وأعضاء فريق العاصمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز