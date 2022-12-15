كوريتش يشارك في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة الكرواتي بورنا كوريتش، للمرة الأولى في البطولة، حيث يواجه حامل اللقب أندري روبليف في الساعة 6 من مساء يوم غدٍ في أول أيام البطولة على أرض ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، بعد انسحاب اللاعب الأمريكي فرانسيس تيافوي من البطولة مطلع الأسبوع الجاري بسبب الإصابة.

ونجح اللاعب الكرواتي، البالغ من العمر 26 عاماً، بالتغلب على كاميرون نوري وستيفانوس تسيتسيباس ليكمل مشواره نحو الفوز بسلسلة الماستر المقامة في سينسيناتي شهر أغسطس الماضي.

وقال كوريتش: «يسرني المشاركة للمرة الأولى في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي، حيث يوجد العديد من عشاق الرياضة الكرواتيين في المنطقة، ما يجعل اللعب أمامهم تجربة استثنائية بكل تأكيد. وستشكل المشاركة في هذه البطولة فرصة رائعة للاستعداد لموسم 2023 الحافل بالبطولات، لا سيما أنها تشهد مشاركة العديد من النجوم».

وسجل الكرواتي رقماً قياسياً في رحلته للفوز ببطولة سينسيناتي في أوهايو، حيث انتصر في خمس مباريات على التوالي أمام لاعبين مصنفين من بين أفضل 20 لاعباً في العالم، ومن ضمنهم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثالث عالمياً.

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