الشارقة يحافظ على صدارة أقوياء اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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حافظ فريق كرة اليد بنادي الشارقة على قمة دوري رجال اليد للأسبوع الرابع على التوالي عقب فوزه على دبا الحصن 31 - 25 رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، العلامة الكاملة، فيما يقبع دبا الحصن بالمركز الثامن والأخير برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن النصر السابع عقب خسارة «العميد» أمام الجزيرة 32 - 33، بينما تقدم الجزيرة للمركز الثالث (14 نقطة) لأول مرة.

وحافظ شباب الأهلي، الثاني برصيد 16 نقطة على مطاردة الصدارة بفوزه الصعب على الوصل 33 - 32، واستمر الوصل بمركزه الرابع برصيد 12 نقطة.

واحتل العين المركز الخامس برصيد 11 نقطة بفوزه على مليحه 26 - 21.

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