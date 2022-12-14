شباب الأهلي أمام البشائر العُماني في «سوبر السلة»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لأندية غربي آسيا لكرة السلة عن موعد مباريات الفرق ، ويستهل شباب الأهلي مبارياته بالبطولة خارج ملعبه أمام البشائر العُماني 19 الجاري، ويلعب في 26 ديسمبر مع كاظمة الكويتي بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر، ويستضيف يوم 2 يناير 2023 الهلال السعودي، و يلتقي في 17 يناير البشائر العُماني في الإياب، وبعدها ينتقل الفريق للكويت لمواجهة كاظمة 7 مارس، ويختتم المرحلة الأولى بمواجهة الهلال السعودي 20 مارس في الرياض، ، ويلعب شباب الاهلي أمام البطائح الخميس المقبل قبل التوجه لمسقط للقاء البشائر.

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