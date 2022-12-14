8 فرق تتنافس على كأس «كاونتر سترايك» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق اليوم في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس نهائيات بطولة BLAST Premier، إحدى أهم البطولات الإلكترونية العالمية، وتشارك فيها 8 فرق ،الأفضل في العالم، للفوز بلقب كأس «كاونتر سترايك»، وتبلغ قيمة الجوائز مليون دولار.

وكانت BLAST عقدت شراكة 3 سنوات مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، وتعتبر أبوظبي، أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة، لتنضم لقائمة الدول المستضيفة للحدث، وتشمل لندن، وكوبنهاغن، وميامي، وساو باولو، وإسطنبول، ومدريد.

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