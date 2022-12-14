47 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية «C»

المصدر: ( دبي - البيان)

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انطلقت، أمس في دبي، دورتا الرخصة الآسيوية «C»، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بمشاركة واسعة من أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة، ضمن معايير الاتحاد القاري للحصول على التراخيص الابتدائية للأندية.

وتستمر الدورتان حتى 24 الجاري بمشاركة 47 دارساً، ويقدم محاور في الدورة الأولى المحاضر الوطني جمال الحساني المعتمد من الاتحاد الآسيوي، والمحاضر المساعد محمد إسماعيل آل علي، فيما يقدم المحاضران الوطنيان خالد داحس، ومحمد البلوشي محاور الدورة الثانية.

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